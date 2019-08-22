2019-08-22T16:57:31+03:00
Спорт

Участниками фестиваля «Тамбовщина за спорт» стали почти 5 тысяч человек

В следующий четверг горожан ждет очередной праздник
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбове продолжается фестиваль дворового спорта «Тамбовщина за спорт. В праздниках на дворовых территориях уже приняло участие более 4800 человек.

- Фестиваль совмещает подвижные и интеллектуальные спортивные игры, мастер-классы от опытных тренеров и тренировку по сдаче ГТО и другие интересные спортивные активности, - говорят в пресс-службе «ЕР». - На каждом празднике воспитанники детско-юношеских спортивных школ демонстрируют показательные выступления. Работают палатки здоровья, организованные поликлиниками Тамбова.

Сообщается, что в четверг в четверг, 29 августа в 18 часов очередной такой фестиваль пройдет на ул. И.Франко, 6.

ИСТОЧНИК KP.RU

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