Аэропорт «Тамбов» заплатил штраф в 200 тысяч рублей за затягивание начала ремонтных работ

СЕГОДНЯ 16:10 2019-08-22T16:10:27+03:00

Учреждение несколько раз продлило сроки разработки проектно-сметной документации, а также изменило задание для проектирования, потому что «вылетело» из федеральной программы и денег на реконструкцию просто нет

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ТОГБУ «Аэропорт «Тамбов» наказали за нарушение условий контракта, заключенного с АО «Малая Авиация» на разработку проектно-сметной документации по реконструкции аэрогавани. Как сообщила региональная антимонопольная служба, 22 августа учреждение предоставило доказательства оплаты штрафа, который наложили на него в конце мая этого года. За нарушение требований закона о контрактной системе аэропорт заплатил 200 тысяч рублей.

- Административное дело возбудила Мичуринская транспортная прокуратура по материалам проведённой проверки соблюдения аэропортом требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, - рассказали в УФАС по Тамбовской области. - Прокуратура выявила, что ТОГБУ «Аэропорт «Тамбов» как государственный заказчик несколько раз продлило сроки исполнения контракта на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации «Реконструкция аэропортового комплекса «Донское» (г. Тамбов), а также изменило задание для проектирования.

Законом запрещено изменять объявленные при проведении закупки условия исполнения контракта как при его заключении, так и последующем исполнении, поскольку это нарушает принцип обеспечения конкуренции. При этом известно, что такие изменения действительно были обусловлены, потому что в конце 2017 года свое действие досрочно прекратила программа «Развитие транспортной системы на 2010-2020 годы» и на ремонт просто нет денег. Более того в бюджетах 2018-2020 годов федеральные средства на реконструкцию тамбовской гавани не заложили. Но, по закону, в этом случае областное учреждение должно было расторгнуть контракт с АО «Новая Авиация», а потом, при необходимости, объявить конкурс на новых условиях. За это нарушение наказали также директора аэропорта, который заплатил штраф в 20 тысяч рублей, а петербургской фирме, которая должна заниматься разработкой проекта реконструкции как субъекту малого бизнеса, да еще впервые совершившее правонарушение, выдали предупреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU