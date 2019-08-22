Тамбовские фермеры увеличили производство мяса

СЕГОДНЯ 15:30 2019-08-22T15:30:10+03:00

Изменить размер текста: A A

За январь-июль 2019 года фермеры Тамбовской области произвели 1,8 тысячи тонн мяса. В основном, это мясо крупного рогатого скота. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем мяса увеличился на 3,9 %. Само поголовье КРС в фермерских хозяйствах увеличилось на 0,8 процента. Сейчас оно достигает 19,1 тысячи голов.

- В текущем году гранты на развитие скотоводства в регионе получили три начинающих фермера и три семейные животноводческие фермы. На средства господдержки фермеры приобретают поголовье скота, необходимую в хозяйстве технику, строят и ремонтируют помещения, закупают корма и другое, - рассказали в администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU