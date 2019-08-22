2019-08-22T15:05:29+03:00
Звезды

В Тамбовской области открылась выставка компьютерных копий картин импрессионистов

Увидеть ее можно в Котовске
Ксения АЛЕШИНА
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Выставка продлится до конца августаВыставка продлится до конца августа
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В музейном комплексе Котовска до конца августа можно посетить выставку компьютерных копий картин импрессионистов. Это стало возможным благодаря Региональному отделению общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Тамбовской области.

Как сообщает администрация Котовска, на выставке представлены 34 картины, из которых 12 принадлежат кисти основоположника импрессионизма Клода Моне. Кроме того, посетителям музейного комплекса предлагается полюбоваться картинами Эдуарда Мане, Ренуара, Дега и других художников.

- Очень интересные подобраны работы, они все разноплановые. Здесь и прекрасные воспитанницы балетного училища и Руанский собор, возле которого была сожжена Жанна д'Арк. И при этом некоторые из них авторы выполняли по 25-30 экземпляров, - говорит экскурсовод музейного комплекса Светлана Афонина.

Фото: Анна Соловьева

ИСТОЧНИК KP.RU

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