Тамбовчанка угрожала сыну ножом, чтобы отнять и заложить его телефон

СЕГОДНЯ 14:00 2019-08-22T14:00:12+03:00

Женщина отправится в колонию на 5 лет

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Тамбовского района поддержала государственное обвинение в отношении 36-летней жительницы Тамбовского района. Женщину обвиняют разбойном нападении на собственного сына.

Установлено, что ранее судимая за приобретение наркотиков тамбовчанка угрожала сыну ножом и отобрала у него телефон. Гаджет 14-летнему подростку подарили родственники на день рождения.

Телефон женщина сдала в ломбард. Бабушка, узнав об этом, выкупила его и вернула внуку. Однако через несколько дней женщине вновь срочно потребовались деньги. Угрозы расправы в адрес сына повторились, а телефон вновь был отнят и оказался в ломбарде.

Женщину приговорили к 5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

- В настоящее время решается вопрос о лишении осужденной родительских прав в отношении сына, - пояснили в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU