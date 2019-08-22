2019-08-22T14:31:11+03:00
Звезды

Тамбовчане проголосуют за лучший короткометражный фильм

В Тамбове пройдет фестиваль «Арткино»
Марина Поповцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

26-29 августа в Тамбове пройдет фестиваль "Арткино". Он стал одним из самых масштабных в России на довольно-таки высоком профессиональном уровне. Лучший фильм года традиционно выбирает не только жюри, но и сами зрители.

Большая часть участников фестиваля – молодежь. Это студенты и выпускники ведущих киношкол страны, а также независимые авторы.

В этом году тамбовчане увидят 18 фильмов, отмеченных призами и дипломами в Москве. Это игровые, документальные, анимационные, экспериментальные фильмы хронометражем не более 30-ти минут. Проголосовать за лучший, по их мнению, фильм зрители смогут прямо во время показа.

- По итогам голосования на открытии следующего фестиваля будет вручена Всероссийская премия в области короткометражного кино, - рассказали в администрации Тамбовской области.

Показы фильмов состоятся в областном краеведческом музее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Аэропорт «Тамбов» заплатил штраф в 200 тысяч рублей за затягивание начала ремонтных работ
Тамбовские фермеры увеличили производство мяса
В Тамбовской области открылась выставка компьютерных копий картин импрессионистов
Тамбовчанка угрожала сыну ножом, чтобы отнять и заложить его телефон
Тамбовчанка, убившая гражданского мужа, отправится в колонию на 7 лет
Прокуратура помогла жителям Тамбовской области, оставшимся без питьевой воды
Жителя Тамбовщины осудили за незаконное хранение ружья
Тамбовчанин убил родного брата за воображаемый роман с сожительницей
В школах и детских садах Липецкой области стартует Программа по развитию личностного потенциала
На Тамбовщине юный водитель квадроцикла «скинул» на дорогу 12-летнего пассажира
В Тамбове достраивают новый корпус духовной семинарии
В Моршанском районе Тамбовщины из-за бешеного кота объявили карантин
Тамбовским торговцам арбузами придется получать места через торги
В Тамбовской области состоятся соревнования по мотокроссу
Тамбовские сосудистые центры получили современное оборудование
Долгострой на Карла Маркса в Тамбове введут в эксплуатацию в 2019 году
Тамбовские полицейские раскрыли квартирную кражу
Тамбовские детсадовцы собирают урожай
В Тамбове задержали серийных воров: мужчины промышляли в магазинах сети «Магнит»
Две сельские библиотеки Тамбовской области станут модельными
На Тамбовщине рекультивируют три полигона
В Тамбовской области уничтожили 2 тонны дикорастущей марихуаны
Житель Тамбовской области получил срок за эксперименты с оружием
Тамбовчан приглашают на 4-й Мичуринский пробег
К новым детским садам Тамбова пустят автобус
Улица Агапкина в Тамбове останется без холодной воды