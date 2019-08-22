Тамбовчане проголосуют за лучший короткометражный фильм

СЕГОДНЯ 14:31 2019-08-22T14:31:11+03:00

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26-29 августа в Тамбове пройдет фестиваль "Арткино". Он стал одним из самых масштабных в России на довольно-таки высоком профессиональном уровне. Лучший фильм года традиционно выбирает не только жюри, но и сами зрители.

Большая часть участников фестиваля – молодежь. Это студенты и выпускники ведущих киношкол страны, а также независимые авторы.

В этом году тамбовчане увидят 18 фильмов, отмеченных призами и дипломами в Москве. Это игровые, документальные, анимационные, экспериментальные фильмы хронометражем не более 30-ти минут. Проголосовать за лучший, по их мнению, фильм зрители смогут прямо во время показа.

- По итогам голосования на открытии следующего фестиваля будет вручена Всероссийская премия в области короткометражного кино, - рассказали в администрации Тамбовской области.

Показы фильмов состоятся в областном краеведческом музее.

ИСТОЧНИК KP.RU