Тамбовчанка, убившая гражданского мужа, отправится в колонию на 7 лет

СЕГОДНЯ 13:35 2019-08-22T13:35:05+03:00

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В Тамбове суд вынес приговор в отношении 42-летней местной жительницы. Ее признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Как установили следствие и суд, 21 апреля этого года, в одной из квартир жилого дома по улице Авиационной в Тамбове, осужденная во время ссоры с гражданским супругом, который мешал ей смотреть телевизор, оскорбительно выразилась в его адрес. Мужчина разозлился и ударил сожительницу по лицу, после чего женщина схватила нож и нанесла мужчине один удар в грудь. От полученного ранения 35-летний потерпевший сразу же скончался.

- Приговором суда ей назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU