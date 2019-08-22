2019-08-22T13:02:31+03:00
Общество

Прокуратура помогла жителям Тамбовской области, оставшимся без питьевой воды

В Сатинке установили новую уличную колонку
Марина Поповцева
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Жители улицы Кооперативной в поселке Сатинка обратились к прокурору с просьбой помочь решить проблему с водоснабжением. Выяснилось, что уличная колонка на улице сломалась в феврале 2019 года. Именно из нее жители улицы брали питьевую воду.

Ремонтировать или менять колонку никто не спешил. Жители написали коллективное обращение в администрацию Сатинского сельсовета, собственностью которого являются водонапорные сети, обеспечивающие население холодной водой. Глава сельсовета обещал отремонтировать уличную колонку до 1 июля, но обещание не сдержал.

- Выступая в защиту прав жителей поселка на бесперебойное обеспечение холодным водоснабжением, прокуратура направила в суд административное исковое заявление о понуждении администрации сельсовета восстановить снабжение холодной питьевой водой жителей домов №№ 122-136 ул. Кооперативная п. Сатинка, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области.

Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры. На улице появилась новая колонка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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