Прокуратура помогла жителям Тамбовской области, оставшимся без питьевой воды
Жители улицы Кооперативной в поселке Сатинка обратились к прокурору с просьбой помочь решить проблему с водоснабжением. Выяснилось, что уличная колонка на улице сломалась в феврале 2019 года. Именно из нее жители улицы брали питьевую воду.
Ремонтировать или менять колонку никто не спешил. Жители написали коллективное обращение в администрацию Сатинского сельсовета, собственностью которого являются водонапорные сети, обеспечивающие население холодной водой. Глава сельсовета обещал отремонтировать уличную колонку до 1 июля, но обещание не сдержал.
- Выступая в защиту прав жителей поселка на бесперебойное обеспечение холодным водоснабжением, прокуратура направила в суд административное исковое заявление о понуждении администрации сельсовета восстановить снабжение холодной питьевой водой жителей домов №№ 122-136 ул. Кооперативная п. Сатинка, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области.
Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры. На улице появилась новая колонка.
ИСТОЧНИК KP.RU