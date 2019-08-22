На Тамбовщине юный водитель квадроцикла «скинул» на дорогу 12-летнего пассажира

СЕГОДНЯ 11:31 2019-08-22T11:31:13+03:00

За рулем квадроцикла был 14-летний мальчик Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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Авария, в которой пострадал подросток, произошла 21 августа в 19 часов 10 минут на улице Северная в районе дома № 25 села Нижнеспасское Рассказовского района. Как рассказали в УГИБДД по Тамбовской области 14-летний мальчик, который находился за рулем квадроцикла «Stels» резко затормозил. Из-за этого маневра его 12-летний пассажир не удержался и выпал на дорогу.

- В результате аварии подростка с травмами доставили в медицинское учреждение, - рассказали в пресс-службе областного УГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU