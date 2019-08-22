Жителя Тамбовщины осудили за незаконное хранение ружья

СЕГОДНЯ 12:32 2019-08-22T12:32:05+03:00

Мужчина нашел оружие не чердаке, однако не проинформировал об этом правоохранительные органы

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Ржаксинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.222 УК РФ «Незаконное хранение огнестрельного оружия».

Было установлено, что обвиняемый в октябре 2011 года нашел на чердаке дома, в котором проживал, гладкоствольное охотничье ружье модели ЗКМ-1 16 калибра. Не сообщив о находке в полицию, мужчина оставил себе оружие без соответствующего разрешения, а затем переделал его, укоротив ствол и ложе.

В марте 2017 года мужчина переехал в новый дом и взял с собой ружье, которое хранил в сарае.В феврале 2019 года сотрудниками полиции оружие было обнаружено и изъято.

- Учитывая позицию государственного обвинителя, личность подсудимого, суд назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы, установив следующие ограничения: не менять места жительства и не выезжать за пределы Ржаксинскогго района без согласия специализированного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, и один раз в месяц являться на регистрацию в данный орган, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU