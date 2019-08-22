Тамбовчанин убил родного брата за воображаемый роман с сожительницей

СЕГОДНЯ 12:00 2019-08-22T12:00:43+03:00

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Следственный отдел по Октябрьскому району города Тамбова СУ СК РФ по Тамбовской области собрал достаточные доказательства для вынесения приговора 39-летнему тамбовчанину. Мужчину признали виновным в убийстве.

Следствие установило, что два брата распивали спиртные напитки ночью к квартире. Дойдя до «кондиции» 31-летний потерпевший принялся хвастать брату, что легко вскружит голову его сожительнице. Обвиняемому такие высказывания не понравились, он схватил нож и нанес родственнику множественные ранения, от которых тот сразу скончался.

- Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в СУ СК по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU