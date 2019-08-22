В Моршанском районе Тамбовщины из-за бешеного кота объявили карантин

СЕГОДНЯ 10:30 2019-08-22T10:30:33+03:00

Изменить размер текста: A A

В Моршанском районе в селе Алжурские Борки на одном из подворий обнаружили бешеного кота. Сейчас на этой территории постановлением главы администрации Тамбовской области объявлен карантин по опасному заболеванию.

- Ограничительные мероприятия по бешенству установлены в эпизоотическом очаге и неблагополучном пункте, - рассказали в управлении Россельхознадзора по Тамбовской и Рязанской областям. - При этом территория подворья объявлена эпизоотическим очагом, ул. Центральная - неблагополучным пунктом, а с. Алжурские Борки – угрожаемой зоной по бешенству животных.

Напомним, в неблагополучных пунктах запрещено проводить выставки собак и кошек, выгуливать собак, продавать животных и вывозить их за пределы населенного пункта.

ИСТОЧНИК KP.RU