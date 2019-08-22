В Тамбове достраивают новый корпус духовной семинарии
В новом корпусе Тамбовской духовной семинарии строительные работы практически завершены. Полностью отделаны фасады, почти закончена укладка напольного покрытия, смонтировано освещение.
- Выполнена декоративная отделка актового и конфернц-залов, домового храма, аудиторий, жилых и других помещений. Подходят к окончанию отделочные работы в трапезной на 200 человек, церковном музее и фойе. Продолжается монтаж лифтов и сантехнического оборудования. В аудиториях и административных помещениях установлена новая мебель, - сообщают в Тамбовской митрополии.
Параллельно с внутренними работами ведется благоустройство прилегающей территории: вокруг здания укладывается тротуарная плитка.
Фото пресс-службы Тамбовской митрополии
ИСТОЧНИК KP.RU