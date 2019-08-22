2019-08-22T11:02:10+03:00
Общество

В Тамбове достраивают новый корпус духовной семинарии

Работы вошли в завершающую стадию
Марина Поповцева
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Наружная отделка здания полностью завершенаНаружная отделка здания полностью завершена
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В новом корпусе Тамбовской духовной семинарии строительные работы практически завершены. Полностью отделаны фасады, почти закончена укладка напольного покрытия, смонтировано освещение.

- Выполнена декоративная отделка актового и конфернц-залов, домового храма, аудиторий, жилых и других помещений. Подходят к окончанию отделочные работы в трапезной на 200 человек, церковном музее и фойе. Продолжается монтаж лифтов и сантехнического оборудования. В аудиториях и административных помещениях установлена новая мебель, - сообщают в Тамбовской митрополии.

Параллельно с внутренними работами ведется благоустройство прилегающей территории: вокруг здания укладывается тротуарная плитка.

Фото пресс-службы Тамбовской митрополии

ИСТОЧНИК KP.RU

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