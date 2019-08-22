Тамбовским торговцам арбузами придется получать места через торги

СЕГОДНЯ 10:01 2019-08-22T10:01:26+03:00

В 2020 году могут измениться правила торговли бахчевыми

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В городской администрации предпринимателям, продающим бахчевые, напомнили о культуре торговли. Так, торговое место должно быть оборудовано соответствующим образом, продажа с машин недопустима. Кроме того, продавцы должны быть готовы по первому требованию предъявить декларацию на бахчевые и протокол лабораторных испытаний.

Сезон торговли арбузами и дынями заканчивается только через 1,5 месяца. Пока же предпринимателей ждут проверки чиновников и контролирующих органов.

Кстати, не исключено, что уже в следующем году места для нестационарной торговли бахчевыми будут выделять по-новому.

- Их предоставление будет осуществляться через торги. И одним из обязательных условий договора, заключаемого с победителем, станет внешний вид торгового места, - отмечают в администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU