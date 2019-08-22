2019-08-22T10:01:26+03:00
Общество

Тамбовским торговцам арбузами придется получать места через торги

В 2020 году могут измениться правила торговли бахчевыми
Марина Поповцева
Поделиться:
Продавцам напомнили культуре торговлиПродавцам напомнили культуре торговлиФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
Изменить размер текста:

В городской администрации предпринимателям, продающим бахчевые, напомнили о культуре торговли. Так, торговое место должно быть оборудовано соответствующим образом, продажа с машин недопустима. Кроме того, продавцы должны быть готовы по первому требованию предъявить декларацию на бахчевые и протокол лабораторных испытаний.

Сезон торговли арбузами и дынями заканчивается только через 1,5 месяца. Пока же предпринимателей ждут проверки чиновников и контролирующих органов.

Кстати, не исключено, что уже в следующем году места для нестационарной торговли бахчевыми будут выделять по-новому.

- Их предоставление будет осуществляться через торги. И одним из обязательных условий договора, заключаемого с победителем, станет внешний вид торгового места, - отмечают в администрации города Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Моршанском районе Тамбовщины из-за бешеного кота объявили карантин
В Тамбовской области состоятся соревнования по мотокроссу
Тамбовские сосудистые центры получили современное оборудование
Долгострой на Карла Маркса в Тамбове введут в эксплуатацию в 2019 году
Тамбовские полицейские раскрыли квартирную кражу
Тамбовские детсадовцы собирают урожай
В Тамбове задержали серийных воров: мужчины промышляли в магазинах сети «Магнит»
Две сельские библиотеки Тамбовской области станут модельными
На Тамбовщине рекультивируют три полигона
В Тамбовской области уничтожили 2 тонны дикорастущей марихуаны
Житель Тамбовской области получил срок за эксперименты с оружием
Тамбовчан приглашают на 4-й Мичуринский пробег
К новым детским садам Тамбова пустят автобус
Улица Агапкина в Тамбове останется без холодной воды