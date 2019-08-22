Тамбовским торговцам арбузами придется получать места через торги
В городской администрации предпринимателям, продающим бахчевые, напомнили о культуре торговли. Так, торговое место должно быть оборудовано соответствующим образом, продажа с машин недопустима. Кроме того, продавцы должны быть готовы по первому требованию предъявить декларацию на бахчевые и протокол лабораторных испытаний.
Сезон торговли арбузами и дынями заканчивается только через 1,5 месяца. Пока же предпринимателей ждут проверки чиновников и контролирующих органов.
Кстати, не исключено, что уже в следующем году места для нестационарной торговли бахчевыми будут выделять по-новому.
- Их предоставление будет осуществляться через торги. И одним из обязательных условий договора, заключаемого с победителем, станет внешний вид торгового места, - отмечают в администрации города Тамбова.
ИСТОЧНИК KP.RU