2019-08-22T09:30:15+03:00
Спорт

В Тамбовской области состоятся соревнования по мотокроссу

На участие завилось несколько ведущих гонщиков России
Марина Поповцева
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24 августа под Тамбовом в районе Пушкарской подстанции пройдет чемпионат и первенство области по мотокроссу. Розыгрыш призов состоится в четырех различных классах.

Мототрек снабжен безопасной обзорной площадкой и изобилует перепадами высот и большим количеством сложных элементов.

- Свое участие в соревнованиях уже подтвердили несколько ведущих гонщиков России. Помимо гонки для зрителей будет организована музыкальная программа и выставка техники, - рассказали в администрации Тамбовской области.

Начало соревнований в 12:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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