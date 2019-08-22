В Тамбовской области состоятся соревнования по мотокроссу
На участие завилось несколько ведущих гонщиков России
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24 августа под Тамбовом в районе Пушкарской подстанции пройдет чемпионат и первенство области по мотокроссу. Розыгрыш призов состоится в четырех различных классах.
Мототрек снабжен безопасной обзорной площадкой и изобилует перепадами высот и большим количеством сложных элементов.
- Свое участие в соревнованиях уже подтвердили несколько ведущих гонщиков России. Помимо гонки для зрителей будет организована музыкальная программа и выставка техники, - рассказали в администрации Тамбовской области.
Начало соревнований в 12:00.
ИСТОЧНИК KP.RU