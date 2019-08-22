В Тамбовской области состоятся соревнования по мотокроссу

СЕГОДНЯ 09:30 2019-08-22T09:30:15+03:00

На участие завилось несколько ведущих гонщиков России

Изменить размер текста: A A

24 августа под Тамбовом в районе Пушкарской подстанции пройдет чемпионат и первенство области по мотокроссу. Розыгрыш призов состоится в четырех различных классах.

Мототрек снабжен безопасной обзорной площадкой и изобилует перепадами высот и большим количеством сложных элементов.

- Свое участие в соревнованиях уже подтвердили несколько ведущих гонщиков России. Помимо гонки для зрителей будет организована музыкальная программа и выставка техники, - рассказали в администрации Тамбовской области.

Начало соревнований в 12:00.

ИСТОЧНИК KP.RU