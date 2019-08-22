Тамбовские сосудистые центры получили современное оборудование

СЕГОДНЯ 09:00 2019-08-22T09:00:40+03:00

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В 2019 году Тамбовской области выделено более 101 миллиона рублей на покупку медицинского оборудования для диагностики и реабилитации больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В сосудистые центры Мичуринска, Уварово и Моршанска поставлено 5 аппаратов ультразвуковой диагностики и 23 единицы реабилитационного оборудования.

Теперь медики из мичуринской городской больницы имени С.С. Брюхоненко пользуются современным УЗИ-аппаратом экспертного класса, благодаря этому они могут проводить максимально точную диагностику заболеваний сердца.

- При проведении УЗИ-исследований можно вовремя диагностировать признаки, например, ишемической болезни сердца и своевременно остановить развитие тяжелого заболевания. Новому УЗИ-оборудованию можно на 100 процентов доверить свою жизнь. Оно обладает уникальными характеристиками и функциями, - поясняют в администрации Тамбовской области.

Cовременный диагностический комплекс поступил и в кардиологическое отделение Уваровской ЦРБ. Он дает возможность более детально изучить сосуд и вовремя выявить аномалии развития сосудов головного мозга, место расположения атеросклеротических бляшек, а также с высокой точностью оценить состояние сердца.

Новое оборудование поступило и в Тамбовскую областную больницу. Оно позволяет пациентам быстро, безопасно и безболезненно восстанавливаться после инсульта и других заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU