2019-08-22T09:00:40+03:00
Общество

Тамбовские сосудистые центры получили современное оборудование

На оснащение выделено более 100 млн рублей
Марина Поповцева
Поделиться:
В Мичуринской больнице появился современный УЗИ-аппаратВ Мичуринской больнице появился современный УЗИ-аппаратФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
Изменить размер текста:

В 2019 году Тамбовской области выделено более 101 миллиона рублей на покупку медицинского оборудования для диагностики и реабилитации больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В сосудистые центры Мичуринска, Уварово и Моршанска поставлено 5 аппаратов ультразвуковой диагностики и 23 единицы реабилитационного оборудования.

Теперь медики из мичуринской городской больницы имени С.С. Брюхоненко пользуются современным УЗИ-аппаратом экспертного класса, благодаря этому они могут проводить максимально точную диагностику заболеваний сердца.

- При проведении УЗИ-исследований можно вовремя диагностировать признаки, например, ишемической болезни сердца и своевременно остановить развитие тяжелого заболевания. Новому УЗИ-оборудованию можно на 100 процентов доверить свою жизнь. Оно обладает уникальными характеристиками и функциями, - поясняют в администрации Тамбовской области.

Cовременный диагностический комплекс поступил и в кардиологическое отделение Уваровской ЦРБ. Он дает возможность более детально изучить сосуд и вовремя выявить аномалии развития сосудов головного мозга, место расположения атеросклеротических бляшек, а также с высокой точностью оценить состояние сердца.

Новое оборудование поступило и в Тамбовскую областную больницу. Оно позволяет пациентам быстро, безопасно и безболезненно восстанавливаться после инсульта и других заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Моршанском районе Тамбовщины из-за бешеного кота объявили карантин
Тамбовским торговцам арбузами придется получать места через торги
В Тамбовской области состоятся соревнования по мотокроссу
Долгострой на Карла Маркса в Тамбове введут в эксплуатацию в 2019 году
Тамбовские полицейские раскрыли квартирную кражу
Тамбовские детсадовцы собирают урожай
В Тамбове задержали серийных воров: мужчины промышляли в магазинах сети «Магнит»
Две сельские библиотеки Тамбовской области станут модельными
На Тамбовщине рекультивируют три полигона
В Тамбовской области уничтожили 2 тонны дикорастущей марихуаны
Житель Тамбовской области получил срок за эксперименты с оружием
Тамбовчан приглашают на 4-й Мичуринский пробег
К новым детским садам Тамбова пустят автобус
Улица Агапкина в Тамбове останется без холодной воды