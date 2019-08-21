Долгострой на Карла Маркса в Тамбове введут в эксплуатацию в 2019 году

СЕГОДНЯ 17:59 2019-08-21T17:59:15+03:00

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Дом по улице Карла Маркса, 171 в Тамбове будет введен в эксплуатацию в 2019 году. Сейчас Тамбовский филиал ПАО «Квадра» подключает его к системе теплоснабжения. Проект строительства 14-этажного дома был одобрен в 2010 году. Однако в 2015 году работы прекратились.

- Строительство было приостановлено в связи с судебными разбирательствами по вопросам земельного участка – так получилось, что во время возведения дома произошел «частичный захват соседнего участка», - поясняют в областной администрации.

К настоящему моменту новый застройщик решил все судебные споры. Дом будет введен в эксплуатацию осенью 2019 года.

Также в настоящее время возобновлено строительство многоэтажки по улице Рылеева, 46. На очереди многоквартирный дом на улице Кавказская, 1б.

Фото пресс-службы филиала ПАО «Квадра»-«Тамбовская генерация»

ИСТОЧНИК KP.RU