2019-08-21T17:30:28+03:00
Происшествия

Тамбовские полицейские раскрыли квартирную кражу

Злоумышленник признался в преступлении спустя полгода
Марина Поповцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тамбове два злоумышленника сговорились и, взломав замки, пробрались в квартиру одинокой женщины. Добычей воров стал видео-плеер. Позднее одного из воров, 36-летнего тамбовчанина, задержали за другое преступление.

- Подозреваемый, содержащийся в следственном изоляторе, признал вину в содеянном хищении спустя полгода. Это не первое преступное деяние для осужденного, еще одна кража усугубит наказание, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24