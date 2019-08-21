Тамбовские полицейские раскрыли квартирную кражу

СЕГОДНЯ 17:30 2019-08-21T17:30:28+03:00

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В Тамбове два злоумышленника сговорились и, взломав замки, пробрались в квартиру одинокой женщины. Добычей воров стал видео-плеер. Позднее одного из воров, 36-летнего тамбовчанина, задержали за другое преступление.

- Подозреваемый, содержащийся в следственном изоляторе, признал вину в содеянном хищении спустя полгода. Это не первое преступное деяние для осужденного, еще одна кража усугубит наказание, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU