В Тамбове задержали серийных воров: мужчины промышляли в магазинах сети «Магнит»

СЕГОДНЯ 16:30 2019-08-21T17:25:51+03:00

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В июле этого года по Тамбову прокатилась серия краж, совершенных из магазинов сети «Магнит». Неизвестные заходили в магазин и на территории, так называемой «мертвой зоны», где не было видеокамер, совершали преступления. Похищали в основном дорогостоящий алкоголь, который прятали в одежду. За один день воры объезжали несколько магазинов, а в некоторые заходили по нескольку раз подряд. На улице их ждал автомобиль с водителем, куда выгружалось похищенное, и следовали в следующую торговую точку. Просмотрев камеры видеонаблюдения, оперативники установили, что кражи совершают одни и те же люди.

20 августа в 18 часов 20 минут в дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по городу Тамбову поступило сообщение о краже из магазина «Магнит», расположенного на улице Советской, 60. На место выехала следственно-оперативная группа отдела полиции. Опросив продавцов магазина и просмотрев запись камер, стало ясно, что июльские «гастролеры» вернулись. На их задержание были ориентированы наружные службы полиции, и был введен план «Перехват».

- Буквально через 40 минут после сообщения о краже в полицию, на углу улиц Карла Маркса и Пензенская микроавтобус «Хендай», на котором передвигались преступники, остановили сотрудники полиции, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - В автомобиле находились двое мужчин – водитель - 42-летний житель Владимирской области, и его 39-летний напарник из близлежащего государства. Там же в автомобиле находилось и похищенное из магазина. Наживой воров в этот раз стали 8 бутылок виски, кофе, мед, жевательная резинка. Общий ущерб, нанесенный магазину, составил около 8 тысяч рублей.

Мужчины уже дали признательные показания о совершении ряда аналогичных краж на территории соседних областей. Ведется документирование их преступной деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU