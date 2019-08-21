2019-08-21T17:00:15+03:00
Общество

Тамбовские детсадовцы собирают урожай

В саду «Катюша» воспитанники познают мир, выращивая овощи
Марина Поповцева
Поделиться:
Дошколята многое узнали об уходе за овощамиДошколята многое узнали об уходе за овощамиФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
Изменить размер текста:

В детском саду № 57 «Катюша» отметили завершение уборочной. Ребятишки отпраздновали первый самостоятельно выращенный урожай и продемонстрировали свои знания в аграрной области.

- Круглый год педагоги детского сада «Катюша» расширяют знания воспитанников о культурных растениях, в том числе в практической деятельности. Формируют осознанное правильное отношение к природе родного края и труду человека. В холодное время года на подоконниках выращивают рассаду овощей, а в теплый период ее высаживают на небольшие «приусадебные» участки. Маленькие грядки есть практически у каждой группы, - рассказывают в администрации города Тамбова.

Ребята сами ухаживают за «огородом», рыхлят и поливают овощи, учатся отличать сорняки от культурных растений. И очень радуются плодам своего труда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24