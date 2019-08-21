Тамбовские детсадовцы собирают урожай

СЕГОДНЯ 17:00 2019-08-21T17:00:15+03:00

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В детском саду № 57 «Катюша» отметили завершение уборочной. Ребятишки отпраздновали первый самостоятельно выращенный урожай и продемонстрировали свои знания в аграрной области.

- Круглый год педагоги детского сада «Катюша» расширяют знания воспитанников о культурных растениях, в том числе в практической деятельности. Формируют осознанное правильное отношение к природе родного края и труду человека. В холодное время года на подоконниках выращивают рассаду овощей, а в теплый период ее высаживают на небольшие «приусадебные» участки. Маленькие грядки есть практически у каждой группы, - рассказывают в администрации города Тамбова.

Ребята сами ухаживают за «огородом», рыхлят и поливают овощи, учатся отличать сорняки от культурных растений. И очень радуются плодам своего труда.

ИСТОЧНИК KP.RU