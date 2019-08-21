Две сельские библиотеки Тамбовской области станут модельными

СЕГОДНЯ 16:01 2019-08-21T16:01:18+03:00

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Две сельские библиотеки Тамбовской области получат статус модельных. Это означает, что уровень их услуг станет самым высоким.

- По итогам конкурса на создание модельных муниципальных библиотек, проведенного министерством культуры России, в число победителей вошли Нижнеспасская сельская библиотека-филиал и Коптевская сельская библиотека-филиал МБУК «Межпоселенческая библиотека Рассказовского района». Каждая из библиотек получит федеральные средства в размере 5 миллионов рублей. Деньги будут направлены на приобретение современного оборудования, повышение качества библиотечно-информационного обслуживания, - рассказали в администрации Тамбовской области.

Ранее грант в размере 10 миллионов рублей выиграла Межпоселенческая центральная библиотека Жердевского района. В настоящее время там активно идет модернизация и переоснащение. Интерьер библиотеки кардинально изменится, читатели получат доступ к высокоскоростному интернету и Национальной электронной библиотеке.

Всего в регионе планируется создать 10 модельных публичных муниципальных библиотек.

ИСТОЧНИК KP.RU