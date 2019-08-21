На Тамбовщине рекультивируют три полигона

СЕГОДНЯ 15:32 2019-08-21T15:32:40+03:00

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В Тамбовской области в ближайшие годы планируют провести рекультивацию сразу трех полигонов, которые сейчас уже не работают. Речь идет о бывшем месте сбора отходов в рабочем поселке Инжавино площадью 10 гектаров. По данным регионального управления окружающей среды и природопользованию объем накопившегося мусора здесь составляет 50,4 тысячи тонн. Стоимость проектных работ по приведению этой территории в порядок оценили в 3,8 миллиона рублей. Рекультивации также подлежат полигоны в городе Уварово и Сампурском районе, они занимают территорию 8,3 га и 5,4 га соответственно. В Уварово на разработку проекта рекультивации планируют потратить 3,6 миллиона рублей, в Сампурском районе – 2,6. После рекультивации, как следует из документов закупок, на территориях всех трех бывших свалок высадят траву, кустарники и деревья. В дальнейшем специалисты будут наблюдать за состоянием этих полигонов.

Известно, что работы по разработке проектов и дальнейшей ликвидации свалок проводятся в рамках реализации нацпроекта «Экология». Предполагается, что таким же образом в дальнейшем в порядок приведут также полигоны, расположенные в городе Мичуринске, Жердевке и Никифоровском районах.

Но уже на первом этапе – стадии проведения аукциона по выбору подрядчика, который возьмется за разработку проектов рекультивации полигонов, прокуратура обнаружила множество нарушений закона в работе регионального управления по охране окружающей среды и природопользованию. Закупка, которую объявили 31 июля этого года и вызвала массу нареканий у проверяющих.

Как рассказали в прокуратуре Тамбовской области, чиновники завысили начальную цену двух из трех контрактов. Стоимость работ в Уварово и Инжавино оказалась выше на 200 тысяч в каждом случае. При этом при определении цены формально использовался так называемый метод сопоставимых цен, когда еще до объявления аукциона заказчик выясняет стоимость аналогичных работ в трех организациях и исходя из полученных данных выводит среднее арифметическое. Так вот, эта цифра получилась гораздо меньше, но в качестве начальной цены контракта выставили сумму, которую изначально выделили на эти работы, в итоге искусственное увеличение цены составило почти полмиллиона рублей. Но это еще не все.

- Многочисленные нарушения допущены управлением при определении требований к участникам закупки, разработке проекта контракта, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области. – Например, заказчик определил, что в аукционе может участвовать только организации, а, например, индивидуальные предприниматели, которые по закону могут осуществлять такие работы, заявиться на конкурс, как следует из его условий, уже не имеют возможности.

По мнению проверяющих, установив такие требования, управление ограничило круг участников закупок. Нарушением сочли и обязательное для организаций условие иметь «опыт работы с аналогичными проектами, опыт в защите проектов, прохождения необходимых экспертиз и т.п.». В прокуратуре сделали вывод, что этот пункт носит неясный характер и может ввести участников закупки в заблуждение при подаче ими предложений на участие в закупках. Так же в документации обнаружили противоречивую информацию о сроках выполнения отдельных работ по контракту, непонятные сроки приемки и неправильный порядок оценки заявок.

- Для устранения выявленных нарушений законодательства в адрес начальника регионального управления охраны окружающей среды и природопользованию внесено представление, - говорят в прокуратуре Тамбовской области. - Одновременно в отношении него вынесены постановления о возбуждении 3 дел об административных правонарушениях по ч. 4.2 ст. 7. 30 КоАП РФ которые для рассмотрения направлены в Тамбовский УФАС. Административные материалы направлены в мировой суд для рассмотрения.

Известно, что региональное УФАС полностью поддержало позицию прокуратуры и выдало областному управлению предписание исправить условия закупок, а также продлить срок приема заявок на участие в них.

ИСТОЧНИК KP.RU