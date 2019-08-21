В Тамбовской области уничтожили 2 тонны дикорастущей марихуаны

СЕГОДНЯ 15:02 2019-08-21T15:02:11+03:00

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В Знаменском районе на поле сельхозпредприятия был выявлен очаг дикорастущей марихуаны. Руководителю предприятия было предписано уничтожить растения.

Растения уничтожали при помощи тракторов

- Работники сельхозорганизации при помощи тракторов уничтожили весь очаг дикорастущей марихуаны весом две тонны, собрали в стог и подожгли. Все собранные растения огнем уничтожены, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

Процесс контролировали сотрудники полиции и глава фермерского хозяйства.

Процесс контролировали сотрудники полиции и руководство хозяйства

Фото пресс-службы УМВД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU