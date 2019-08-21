Житель Тамбовской области получил срок за эксперименты с оружием

СЕГОДНЯ 14:29 2019-08-21T14:29:39+03:00

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Первомайский районный суд вынес приговор 44-летнему местному жителю. Мужчину признали виновным незаконном хранении оружия, изготовлении боеприпасов к нему и хранению взрывчатки.

- По делу установлено, что в период с 2016 по 2019 годы подсудимый, работая в Москве таксистом, приобрел за 15 тысяч рублей у одного из перевозимых им пассажиров пистолет марки «ТТ» калибра 7,62 мм, 1942 года выпуска с двумя магазинами к нему, являющийся боевым нарезным, короткоствольным оружием, пригодным для стрельбы, - сообщают в прокуратуре Тамбовской области.

Пистолет мужчина привез в Первомайский и хранил у себя дома. Он также изготовил к нему патроны и выезжал в лес пострелять.

Кроме того, мужчина купил в Московском магазине пистолет марки «ПМ-О» для стрельбы светозвуковыми патронами и холостые патроны к нему. Дома умелец переделал пистолет под стрельбу патронами калибра 9 мм и также испытал в лесу.

Всего мужчина изготовил 120 патронов калибра 9 мм и 50 патронов калибра 7,62 мм. Из холостых патронов он извлек порох, расфасовал его в пластиковые емкости и хранил дома.

Неизвестно, чем бы все это закончилось, но эксперименты самодеятельного оружейника пресекли сотрудники УФСБ России по Тамбовской области. Мужчину приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно и оштрафовали на 130 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU