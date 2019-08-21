Тамбовчан приглашают на 4-й Мичуринский пробег

СЕГОДНЯ 14:00 2019-08-21T14:00:20+03:00

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15 сентября в лесопарковой зоне в районе ЦГЛ пройдет 4-й Мичуринский пробег. Стать его участниками могут все желающие.

- Для разных возрастных групп - разные дистанции. Самым маленьким участникам - в возрасте от 3 до 6 лет (включительно) предстоит преодолеть 300 метров. Для мальчиков и девочек 7-13 лет предусмотрена дистанция в 1 километр. Молодые люди и девушки 14 лет (включительно) - 30 лет (включительно) пробегут 5 километров, аналогичную дистанцию предстоит преодолеть мужчинам и женщинам в возрастной группе 31 год (включительно) и старше, - рассказали в администрации города Мичуринска.

Регистрация участников начинается в 8.30, открытие соревнований - в 10.40. Первыми на старт выйдут самые младшие участники, затем ребята постарше. Следом на дистанцию выйдут женщины и последними стартуют мужчины.

Победители получат грамоты, медали и подарки от спонсоров. Всем участникам на финише достанется памятная медаль.

Зарегистрироваться на участие в забеге можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU