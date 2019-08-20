Тамбовчанин вынес из квартиры знакомого велосипед, колонку и мобильник
Ущерб составил 25 тысяч рублей
Изменить размер текста:
Октябрьский районный суд вынес приговор 31-летнему тамбовчанину. Мужчину обвиняют в краже. Будучи в гостях у знакомого, житель областного центра вынес из квартиры велосипед, музыкальную колонку и мобильный телефон. Вещи принадлежали сестре знакомого, ее ущерб составил почти 25 тысяч рублей.
- С учетом мнения государственного обвинителя, особого порядка рассмотрения уголовного дела, суд назначил злоумышленнику наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU