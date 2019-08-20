Тамбовчанин вынес из квартиры знакомого велосипед, колонку и мобильник

СЕГОДНЯ 12:59 2019-08-20T12:59:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Октябрьский районный суд вынес приговор 31-летнему тамбовчанину. Мужчину обвиняют в краже. Будучи в гостях у знакомого, житель областного центра вынес из квартиры велосипед, музыкальную колонку и мобильный телефон. Вещи принадлежали сестре знакомого, ее ущерб составил почти 25 тысяч рублей.

- С учетом мнения государственного обвинителя, особого порядка рассмотрения уголовного дела, суд назначил злоумышленнику наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU