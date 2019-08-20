2019-08-20T11:59:59+03:00
Происшествия

Житель Тамбовской области подделывал документы, чтобы получить кредит

Полицейские вывели мошенника на чистую воду
Марина Поповцева
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Сотрудникам уголовного розыска и подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции удалось выявить мошенничество. 32-летний житель Рассказова неоднократно фальсифицировал документы для оформления займа.

- В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по двум эпизодам преступной деятельности подозреваемого, выявлено, что 25 марта и 1 апреля в здании городского банка обманным путем (под предлогом оформления займа, предоставив ложные сведения о месте работы) он завладел денежными средствами, принадлежащими банку, - в сумме 36500 и 43300 рублей соответственно, - сообщают в региональном УМВД.

Подозреваемый уже дал признательные показания. Сейчас полицейские выясняют, причастен ли мужчина к другим подобным экономическим преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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