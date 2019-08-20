Многодетные семьи из Мичуринска и двух районов Тамбовщины приглашают на бесплатное плавание в бассейн

СЕГОДНЯ 11:02 2019-08-20T11:02:17+03:00

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Многодетные семьи города Мичуринска, Мичуринского и Первомайского районов могут воспользоваться услугой «свободное плавание» в бассейне «На волне», причем абсолютно бесплатно. Она доступна для всех членов многодетных семей (родители и дети) и не имеет ограничений по числу посещений.

- Для того, чтобы посещать бассейн бесплатно, необходимо написать заявление и предоставить следующие документы: справку, подтверждающую статус многодетной семьи, копии паспортов родителей, копии свидетельств о рождении детей, медицинские справки для посещения бассейна, - говорят в администрации города Мичуринска. - Время свободного плавания можно выбрать в расписании на информационном стенде в здании бассейна или на его сайте бассейна http://navolne-mich.ru/index.php/raspisanie

Справочная информацию по вопросу посещения бассейна можно получить по тел.: 8 (953) 712-22-00. Адрес бассейна «На волне»: Липецкое шоссе, 26 а. Проезд автобусами: 2, 4, 11, 12, 15, 17, 150 до остановки «Городская больница».

ИСТОЧНИК KP.RU