Жителю Тамбовской области грозит до 4-х лет тюрьмы за кражу алкоголя

СЕГОДНЯ 10:31 2019-08-20T10:31:38+03:00

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В дежурную часть отдела полиции № 3 по городу Тамбову сообщили о грабеже в одном из магазинов. Полицейские выяснили, что 24-летний житель села Черняное Тамбовского района открыто похитил с прилавка алкоголь. Подозреваемого задержали, он во всем признался.

- Спиртное он успел употребить и похищенное изъять не удалось. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». Санкция статьи карает виновного максимальным наказанием в виде лишения свободы на срок до четырех лет, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU