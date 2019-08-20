Жителю Тамбовской области грозит до 4-х лет тюрьмы за кражу алкоголя
Мужчина открыто похитил спиртное с прилавка
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В дежурную часть отдела полиции № 3 по городу Тамбову сообщили о грабеже в одном из магазинов. Полицейские выяснили, что 24-летний житель села Черняное Тамбовского района открыто похитил с прилавка алкоголь. Подозреваемого задержали, он во всем признался.
- Спиртное он успел употребить и похищенное изъять не удалось. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». Санкция статьи карает виновного максимальным наказанием в виде лишения свободы на срок до четырех лет, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU