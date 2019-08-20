2019-08-20T09:59:04+03:00
Общество

В Тамбовской области женщины рожают в среднем в 29 лет

Новорожденные предпочитают появляться на свет в среду
Марина Поповцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

В первом полугодии 2019 года в тамбовских семьях родилось 3713 детей - 1950 мальчиков и 1763 девочки. Статистика гласит, что малыши чаще всего появлялись на свет по средам, а реже всего – по понедельникам. Зарегистрировано появление 86 двойняшек, а также одной тройни.

- Среди родившихся в 2019 году доля первых детей составила 39,8%, вторых – 38,1%, третьих – 14,6%, четвертых и более – 7,5%. В целом наибольшая рождаемость зафиксирована у женщин 34-35 лет: у них родилось почти 10% детей. Средний возраст рожениц составил около 29 лет, - рассказали в администрации Тамбовской области.

За полгода 3663 женщины воспользовались родовым сертификатом, который дает женщинам возможность выбирать женскую консультацию и роддом. В Тамбовской области родовые сертификаты получают большинство женщин - более 95%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Тамбовской области избила соседа и обвинила его в ограблении
«Академия футбола» объявляет набор для юных тамбовчан
Тамбовчанин вынес из квартиры знакомого велосипед, колонку и мобильник
Тамбовчанка сбила пожилого велосипедиста
Житель Тамбовской области подделывал документы, чтобы получить кредит
В Тамбове столкнулись две машины: двое пострадавших
Многодетные семьи из Мичуринска и двух районов Тамбовщины приглашают на бесплатное плавание в бассейн
Жителю Тамбовской области грозит до 4-х лет тюрьмы за кражу алкоголя
На Рылеева и Магистральной в Тамбове на неделю отключат горячую воду
Жители Тамбовской области смогут пройти современную ультразвуковую диагностику
Для Тамбова купят светильников на 5,6 миллиона рублей
Тамбовской многодетной семье грозит выселение из ипотечной квартиры
В Мичуринском районе начали строительство пришкольного стадиона
Житель Тамбовской области угнал трактор, чтобы покататься
В Тамбове развернут 14-метровое полотно с флагами муниципалитетов
В Тамбове собираются поднять плату за детский сад
В Мичуринске прошел забег "Царь горы"
В Тамбове в аварии пострадал ребенок
На площади Льва Толстого в Тамбове начали монтаж чаш фонтана
В Тамбовской области поймали взяточника
В Тамбовской области состоятся «Атмановские кулачки»
В Тамбовской области поймали форточницу
Тамбовский Роспотребнадзор забраковал 21 кг кондитерских изделий