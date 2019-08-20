В Тамбовской области женщины рожают в среднем в 29 лет

СЕГОДНЯ 09:59 2019-08-20T09:59:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В первом полугодии 2019 года в тамбовских семьях родилось 3713 детей - 1950 мальчиков и 1763 девочки. Статистика гласит, что малыши чаще всего появлялись на свет по средам, а реже всего – по понедельникам. Зарегистрировано появление 86 двойняшек, а также одной тройни.

- Среди родившихся в 2019 году доля первых детей составила 39,8%, вторых – 38,1%, третьих – 14,6%, четвертых и более – 7,5%. В целом наибольшая рождаемость зафиксирована у женщин 34-35 лет: у них родилось почти 10% детей. Средний возраст рожениц составил около 29 лет, - рассказали в администрации Тамбовской области.

За полгода 3663 женщины воспользовались родовым сертификатом, который дает женщинам возможность выбирать женскую консультацию и роддом. В Тамбовской области родовые сертификаты получают большинство женщин - более 95%.

ИСТОЧНИК KP.RU