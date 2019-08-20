2019-08-20T09:32:33+03:00
Общество

На Рылеева и Магистральной в Тамбове на неделю отключат горячую воду

Отключение связано с модернизацией сети
Марина Поповцева
Поделиться:
Жителям севера придется потерпеть еще неделюЖителям севера придется потерпеть еще неделю
Изменить размер текста:

На севере Тамбова горячую воду отключат с 20 по 27 августа. Это связано с ремонтом теплосетей. ПАО «Квадра» - «Тамбовская генерация» приступила к финальному этапу модернизации участка магистральной сети на Рылеева.

- Новый трубопровод уже смонтирован и готов к транспортировке теплоносителя от Тамбовской ТЭЦ нашим «северным» потребителям, - сообщили в компании.

Чтобы запустить новый участок в работу, необходима замена оборудования узловой тепловой камеры на Рылеевском кольце. А для этого придется на неделю отключить 3 теплопункта района - № 92, 69, 32.

В связи с этим горячей воды не будет по адресам:

Рылеева 75, 75к.1, 75/3, 77, 77/1, 77/2, 79, 79а, 94, 96, 98, 100, 100а, 100б

Магистральная, 1, 1б, 3, 3а, 5, 7.

Фото ПАО "Квадра"

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Тамбовской области избила соседа и обвинила его в ограблении
«Академия футбола» объявляет набор для юных тамбовчан
Тамбовчанин вынес из квартиры знакомого велосипед, колонку и мобильник
Тамбовчанка сбила пожилого велосипедиста
Житель Тамбовской области подделывал документы, чтобы получить кредит
В Тамбове столкнулись две машины: двое пострадавших
Многодетные семьи из Мичуринска и двух районов Тамбовщины приглашают на бесплатное плавание в бассейн
Жителю Тамбовской области грозит до 4-х лет тюрьмы за кражу алкоголя
В Тамбовской области женщины рожают в среднем в 29 лет
Жители Тамбовской области смогут пройти современную ультразвуковую диагностику
Для Тамбова купят светильников на 5,6 миллиона рублей
Тамбовской многодетной семье грозит выселение из ипотечной квартиры
В Мичуринском районе начали строительство пришкольного стадиона
Житель Тамбовской области угнал трактор, чтобы покататься
В Тамбове развернут 14-метровое полотно с флагами муниципалитетов
В Тамбове собираются поднять плату за детский сад
В Мичуринске прошел забег "Царь горы"
В Тамбове в аварии пострадал ребенок
На площади Льва Толстого в Тамбове начали монтаж чаш фонтана
В Тамбовской области поймали взяточника
В Тамбовской области состоятся «Атмановские кулачки»
В Тамбовской области поймали форточницу
Тамбовский Роспотребнадзор забраковал 21 кг кондитерских изделий