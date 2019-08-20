На Рылеева и Магистральной в Тамбове на неделю отключат горячую воду

СЕГОДНЯ 09:32 2019-08-20T09:32:33+03:00

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На севере Тамбова горячую воду отключат с 20 по 27 августа. Это связано с ремонтом теплосетей. ПАО «Квадра» - «Тамбовская генерация» приступила к финальному этапу модернизации участка магистральной сети на Рылеева.

- Новый трубопровод уже смонтирован и готов к транспортировке теплоносителя от Тамбовской ТЭЦ нашим «северным» потребителям, - сообщили в компании.

Чтобы запустить новый участок в работу, необходима замена оборудования узловой тепловой камеры на Рылеевском кольце. А для этого придется на неделю отключить 3 теплопункта района - № 92, 69, 32.

В связи с этим горячей воды не будет по адресам:

Рылеева 75, 75к.1, 75/3, 77, 77/1, 77/2, 79, 79а, 94, 96, 98, 100, 100а, 100б

Магистральная, 1, 1б, 3, 3а, 5, 7.

Фото ПАО "Квадра"

ИСТОЧНИК KP.RU