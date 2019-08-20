Жители Тамбовской области смогут пройти современную ультразвуковую диагностику
Кардиологическое отделение Уваровской районной больницы пополнилось современным диагностическим комплексом экспертного класса. Теперь специалисты ЦРБ смогут проводить более глубокие и полные ультразвуковые исследования.
- Современный ультразвуковой комплекс позволяет с различных сторон рассмотреть сосуд и более детально изучить его просвет. Ранняя диагностика патологии мозгового кровообращения помогает вовремя выявить аномалии развития сосудов головного мозга, место расположения атеросклеротических бляшек. С высокой точностью оценивается состояние сердца, - рассказали в управлении здравоохранения Тамбовской области.
Новый комплекс позволит своевременно заметить отклонение от нормы, выявить особенности сосудов и сердца, а в итоге - вовремя и правильно провести лечение и предотвратить инсульт.
Фото - Управление здравоохранения Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU