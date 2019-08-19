2019-08-19T17:59:00+03:00
Общество

Для Тамбова купят светильников на 5,6 миллиона рублей

Поставить их должны до середины ноября
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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МБУ «Дирекция благоустройства и озеленения» объявило электронный аукцион на закупку новых светодиодных уличных светильников для нужд областного центра. Как следует из документации тендера, в общей сложности учреждение собирается приобрести 805 светильников FAROS или эквивалент. На эти цели из городского бюджета готовы выделить 5,6 миллиона рублей. По условиям контракта победитель аукциона должен будет поставить товар с 21 октября по 15 ноября этого года.

- Гарантийный срок производителя должен составлять не менее 34 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки товара, - говорится в документации закупки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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