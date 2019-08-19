Тамбовской многодетной семье грозит выселение из ипотечной квартиры

СЕГОДНЯ 17:28 2019-08-19T17:28:07+03:00

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Тамбовская многодетная семья рискует остаться без крыши над головой. В сложившейся непростой ситуации разбирались в аппарате Уполномоченного по правам человека в Тамбовской области Владимира Репина.

Как выяснилось, проблема возникла у жителя города Рассказово, который после развода с женой воспитывает троих детей. Когда в семье еще было все в порядке, супруги с помощью ипотечного кредита купили квартиру. Займ для приобретения недвижимости они оформили в ПАО «Сбербанк». Но спустя некоторое время супруги перестали своевременно платить по кредиту. Отец большого семейства рассчитывал, что решить проблему поможет материнский капитал (это почти 430 тысяч рублей), а также средства регионального маткапитала в 100 тысяч рублей, который выплатили после рождения третьего ребенка. Но, как оказалось, многодетная мама решила по своему распорядится деньгами. На эти средства женщина также в кредит купила жилье в Романовском районе Саратовской области. К этому моменту пара была уже разведена и многодетный отец ничего о планах экс-супруги относительно переезда не знал. Обращение уполномоченного к прокурору района, где женщина купила жилье, привело к неожиданному результату. В произошедшем, там, конечно, усмотрели нарушение. Но состояло оно в том, что мать, которая получила материнский капитал будучи в браке, не оформила жилье на своего теперь уже бывшего супруга и троих детей. Сделать это она была обязана и «оплошность» женщине нужно было исправить. Кстати, по решению Рассказовского районного суда мать троих детей лишили родительских прав, поэтому речи о том, чтобы дети стали жить с ней, даже не шло.

Многодетный рассказовец категорически отказался от «предложения» стать совладельцем жилья в Саратовской области. В доме, который купила его бывшая жена не было центрального водоснабжения, отопления, канализации и газа. Более того строение является ветхим. Мужчина хотел, чтобы сделку по покупке этого дома признали недействительной, а потраченные на его покупку средства материнского капитала хотел направить на погашение ипотеки. Да и переезжать семья никуда не собиралась. Но суд в этом вопросе встал на сторону прокуратуры.

Известно, что сейчас ПАО «Сбербанк» обратился в Рассказовский районный суд с иском к многодетной семье о признании их утратившими право пользования жилым помещением и выселении.

- 15 августа состоялась рабочая встреча Уполномоченного по правам человека в Тамбовской области Владимира Репина и заместителя управляющего Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Соболева, во время которой были рассмотрены возможные пути решения проблемы многодетной семьи и не выселения их из единственного жилья на кануне начала нового учебного года, а также заключения мирового соглашения с ПАО «Сбербанк», - рассказали в аппарате тамбовского омбудсмена. - Уполномоченный надеется, что многодетная семья останется жить дома и им не придется искать себе новое жилье.

ИСТОЧНИК KP.RU