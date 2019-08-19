2019-08-19T17:00:15+03:00
Общество

В Мичуринском районе начали строительство пришкольного стадиона

Школьники Новоникольского получат футбольное поле и универсальную площадку
Марина Поповцева
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Спорт станет доступнее для учеников НовоникольскогоСпорт станет доступнее для учеников НовоникольскогоФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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В селе Новоникольское приступили к возведению пришкольного стадиона. Для детей построят футбольное поле с искусственным покрытием, легкоатлетические дорожки, площадку для воркаута, универсальную спортивную площадку для игры в волейбол, баскетбол и трибуны для зрителей на 100 мест.

Стоимость стадиона составит 19,3 миллионов рублей. К настоящему моменту на стройплощадке проведены земляные работы.

- Новоникольское – одно из наиболее крупных сел Мичуринского района, в котором проживает много молодых людей. Здесь давно назрела необходимость строительства современного спортивного объекта. В июне года учитель физкультуры местной школы обратился с такой просьбой во время личного приема граждан к полномочному представителю президента России в ЦФО Игорю Щеголеву, который ознакомился с проектом и поручил его поддержать, - сообщают в администрации Тамбовской области.

Кроме того, до конца 2019 года в Тамбовской области построят футбольное поле в Первомайском, спортивную площадку в Красносвободном Тамбовского района, легкоатлетические дорожки в Моршанске и Первомайском районе, мини-футбольное поле в Котовске и 10 площадок для выполнения нормативов комплекса ГТО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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