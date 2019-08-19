Житель Тамбовской области угнал трактор, чтобы покататься

СЕГОДНЯ 16:30 2019-08-19T16:30:25+03:00

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В отделение полиции поступила информация об угоне трактора, принадлежащего местному "Бондарскому лесхозу". Трактор обнаружили чуть позже в лесополосе на окраине села в технически исправном состоянии. Как оказалось, преступление совершил 48-летний местный житель. В полиции он во всем признался.

- Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он решил покататься и совершил преступление. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Подобное деяние карается уголовной ответственностью в виде штрафа на сумму в размере 120 тысяч рублей либо лишения свободы на срок до пяти лет, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU