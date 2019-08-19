В Тамбове развернут 14-метровое полотно с флагами муниципалитетов

СЕГОДНЯ 16:03 2019-08-19T16:03:03+03:00

Все флаги в гости к нам

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22 августа, в День государственного флага в Тамбове на Площади музыки развернут полотно с изображением флагов всех 30 муниципальных образований области. Площадь флага достигает 14 метров. Праздник начнется в 11.00 и открыт для всех желающих.

Как рассказали в региональном отделении партии «Единая Россия», идея создания полотна зародилась во время Всероссийской акции «Эстафета флага». Было решено, что по итогам акции будет создан уникальный флаг с изображением всех муниципальных образований России, его представят на торжествах в Москве.

Фото пресс-службы регионального отделения партии "Единая Россия"

ИСТОЧНИК KP.RU