В Тамбове собираются поднять плату за детский сад

СЕГОДНЯ 15:37 2019-08-19T15:37:55+03:00

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В администрации города Тамбова подготовили проект документа, с принятием которого в областном центре снова повысится плата за детский сад. Напомним, в последний раз цены на услуги дошкольных образовательных учреждений пересматривались летом прошлого года, тогда рост платы составил около 100 рублей. Сейчас родителей дошкольников ждет очередное увеличение платы.

Как следует из проекта постановления администрации города Тамбова с нового учебного года пребывание ребенка в группе сокращенного дня (8-10 часов) обойдется в 1740 рублей для детей до 3 лет, вместо прежних 1660 рублей (+80 рублей). Родители детей от 3 до 7 лет заплатят за эту же группу детского сада 2030 рублей, вместо 1940 (+90 рублей). Стоимость пребывания ребенка в группе полного дня (от 10,5 до 12 часов) составит 1850 рублей для малышей до 3-х лет и 2190 рублей для детей от 3 до 7 лет. Плата за группы круглосуточного пребывания вырастет с прежних 2080 рублей до 2170 рублей для детей до 3 лет (+90 рублей), а для детсадовцев постарше – с 2470 рублей до 2580 рублей (+110 рублей). Стоимость услуг так называемых семейных групп, функционирующих в режиме сокращенного дня (8-10 часов) вырастет с 1290 рублей до 1350 рублей для детей до 3-х лет (+60 рублей), родителям ребят от 3 до7 лет за эту услугу придется заплатить 1660 рублей, вместо прежних 1590 рублей (+70 рублей). Нахождение ребенка в группе кратковременного пребывания (в том числе семейной) будет стоить теперь 390 рублей, вместо прежних 370.

В настоящее время проект, разработчиком которого является управление дошкольного образования администрации города Тамбова, проходит обязательную для такого рода документов независимую антикоррупционную экспертизу, которая продлится до 23 августа. Предполагается, что положения нового документа вступят в силу с 1 сентября 2019 года.

Как объясняют в администрации города Тамбова, стоимость платы, которую взимают с родителей дошкольников, индексируется ежегодно исходя из уровня инфляции. Кстати, по данным ГУ Банка России по ЦФО инфляция в июле составила в регионах этого округа 4,7%, что близко к общероссийскому уровню (4,6%). При этом продовольственная инфляция находится на уровне 5,8%. Стоит учесть, что порядка 80% платы за детский сад расходуется на питание детей, и только около 20 % - на покупку посуды и постельных принадлежностей. Таким образом стоимость услуг дошкольных учреждений растет вместе с ценами на продукты.

Как и ранее тамбовские родители смогут рассчитывать на компенсацию части платы за детский сад. На первого ребенка она установлена в размере 20% от ее среднего размера, на второго – не менее 50%, на третьего и последующих детей – 70%. Кроме того, от платы за детский сад освобождаются родители и опекуны детей-инвалидов, сирот и детьми с туберкулезной интоксикацией. 70 процентов от суммы платят родители, чьи дети имеют ограниченные возможности здоровья. Скидку в 50 процентов получают также семьи, среднедушевой доход которых ниже действующей величины прожиточного минимума. Для получения льгот нужно представить соответствующие документы.

Впрочем, с принятием в Тамбовской области так называемого «Социального кодекса» многие родители лишатся льгот, которые предоставляются им сейчас. Разработчики этого документа считают, что компенсацию родительской платы за детский сад нужно предоставлять только семьям с невысоким доходом — до 13 тысяч рублей в месяц на человека. Установлено, что четверть получателей этой меры поддержки имеют среднедушевой доход выше 13 тысяч рублей, а значит, по мнению региональных властей, не особенно в ней нуждаются. Зато для бюджета «польза» составит больше 14 миллионов рублей ежегодно.

ИСТОЧНИК KP.RU