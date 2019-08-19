В Мичуринске прошел забег "Царь горы"
Спортсмены преодолевали подъем, ямы и ров с водой
В соревнованиях приняло участие более 90 спортсменовФото: Пресс-служба администрации города Мичуринска
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В лесопарке района ЦГЛ в Мичуринске прошел забег с препятствиями «Царь горы». Стартовало более 90 участников из Мичуринска, Тамбова, Липецка. По пути спортсменам пришлось преодолеть бег с отягощением в гору, миновать ямы и ров с водой, пробежать с покрышками.
Первой среди девушек стала Анна Мешкова, на втором – Екатерина Кузнецова из Мичуринска, на третьем - Екатерина Сенина.
Среди мужчин гонку выиграл Алексей Игнатов, вторым стал Михаил Лобызнов, третьим – Михаил Медведев.
Каждому участнику вручили памятную медаль. Победители получили кубки, медали, грамоты и денежные призы.
ИСТОЧНИК KP.RU