2019-08-19T15:04:55+03:00
Спорт

В Мичуринске прошел забег "Царь горы"

Спортсмены преодолевали подъем, ямы и ров с водой
Марина Поповцева
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В соревнованиях приняло участие более 90 спортсменовВ соревнованиях приняло участие более 90 спортсменовФото: Пресс-служба администрации города Мичуринска
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В лесопарке района ЦГЛ в Мичуринске прошел забег с препятствиями «Царь горы». Стартовало более 90 участников из Мичуринска, Тамбова, Липецка. По пути спортсменам пришлось преодолеть бег с отягощением в гору, миновать ямы и ров с водой, пробежать с покрышками.

Первой среди девушек стала Анна Мешкова, на втором – Екатерина Кузнецова из Мичуринска, на третьем - Екатерина Сенина.

Среди мужчин гонку выиграл Алексей Игнатов, вторым стал Михаил Лобызнов, третьим – Михаил Медведев.

Каждому участнику вручили памятную медаль. Победители получили кубки, медали, грамоты и денежные призы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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