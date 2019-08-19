В Тамбове в аварии пострадал ребенок

СЕГОДНЯ 14:19 2019-08-19T14:19:51+03:00

Девочка получила в ДТП множественные травмы Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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В Тамбове 59-летний водитель "ДЭУ Нексия" врезался при повороте в двигавшийся навстречу "ВАЗ 21104".

- В результате ДТП пострадала несовершеннолетняя пассажирка автомобиля "ДЭУ Нексия", десятилетняя девочка. Пострадавшая с различными телесными повреждениями была доставлена в Тамбовскую областную детскую клиническую больницу, - сообщают в ГИБДД по Тамбовской области.

Девочке оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU