2019-08-19T13:47:03+03:00
Общество

На площади Льва Толстого в Тамбове начали монтаж чаш фонтана

Рабочие могут не уложиться в срок
Марина Поповцева
Поделиться:
В Тамбове продолжается ремонт дорогВ Тамбове продолжается ремонт дорогФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
Изменить размер текста:

На площади Льва Толстого в Тамбове начато обустройство чаш фонтанов, активно ведется заливка бетоном опалубки, осуществляется подготовка детской площадки, в ближайшее время начнется установка декоративных фигур.

- По словам подрядчика, в течение августа будет поставлено оборудование, а к середине сентября - поставлен гранит для облицовки фонтанов, - сообщают в городской администрации. - Однако опасения относительно соблюдения сроков остаются.

Продолжаются работы по обустройству дорог и тротуаров. На улице имени Архиепископа Луки рабочие готовятся к асфальтированию проезжей части. Также здесь будет отремонтирована пешеходная зона, появится тротуарная плитка, обновится освещение. Работы планируется завершить к октябрю.

На улице А. Бебеля также будет положен асфальт. Сейчас работы ведутся в районе школы № 12. Затем рабочие переместят на участок у колледжа искусств, где появится асфальт и тротуары. Дорожники синхронизировали свою деятельность с «Тамбовтеплосервисом», поэтому приступят к работам на участке после завершения ремонта теплотрассы.

Впервые ремонтируются улицы Уфимская, Уральская, Стадионная и некоторые другие. На 1-м Авиационном проезде укладывают асфальт. Ведется подготовка к ремонту улицы Шлихтера, демонтируется старый бордюрный камень, после фрезерования рабочие приступят к асфальтированию. И на 1-м Авиационном проезде, и на улице Шлихтера дорожники не только приведут в порядок проезжую часть, но и благоустроят тротуары.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мичуринске прошел забег "Царь горы"
В Тамбове в аварии пострадал ребенок
В Тамбовской области поймали взяточника
В Тамбовской области состоятся «Атмановские кулачки»
В Тамбовской области поймали форточницу
Тамбовский Роспотребнадзор забраковал 21 кг кондитерских изделий
В Тамбовской области раскрыта кража центнера металла
В Тамбовской области 49 человек отравилось грибами
Замглавы Мичуринского района погиб в страшной аварии
Тамбовчанина обвиняют в истязании пасынка
Тамбовские блогеры могут выиграть поездку на всероссийский форум
Подделывая документы, тамбовское предприятие уклонилось от 10 миллионов налога
Жителя Тамбовской области, натравившего овчарку на полицейского, отправили в тюрьму
Количество пострадавших в аварии с микроавтобусом на тамбовской трассе выросло до 8 человек
Три человека пострадали в аварии на трассе «Тамбов-Пенза» у рассказовского переезда
На Тамбовщине отремонтировали дорогу для школьного автобуса
Потомки тамбовского архитектора Свирчевского просят сохранить его усадьбу
В Тамбове до 1 сентября закроют проезд по ул. З. Космодемьянской
Почти 200 тамбовчан поступили в медвузы страны по целевым направлениям
В Тамбовской области отремонтируют уникальные мосты
Три многоэтажки в микрорайоне Мичуринска переведут на природный газ
В тройном ДТП в Тамбове пострадал один из водителей
На севере Тамбова открылась новая поликлиника
В Тамбове три человека, включая 9-летнего ребенка, пострадали в ДТП
Тамбовский предприниматель без юридического образования предлагал услуги адвоката
В числе пострадавших при аварийной посадке самолета в Подмосковье оказались дети из Тамбова