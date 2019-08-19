На площади Льва Толстого в Тамбове начали монтаж чаш фонтана

СЕГОДНЯ 13:47 2019-08-19T13:47:03+03:00

Изменить размер текста: A A

На площади Льва Толстого в Тамбове начато обустройство чаш фонтанов, активно ведется заливка бетоном опалубки, осуществляется подготовка детской площадки, в ближайшее время начнется установка декоративных фигур.

- По словам подрядчика, в течение августа будет поставлено оборудование, а к середине сентября - поставлен гранит для облицовки фонтанов, - сообщают в городской администрации. - Однако опасения относительно соблюдения сроков остаются.

Продолжаются работы по обустройству дорог и тротуаров. На улице имени Архиепископа Луки рабочие готовятся к асфальтированию проезжей части. Также здесь будет отремонтирована пешеходная зона, появится тротуарная плитка, обновится освещение. Работы планируется завершить к октябрю.

На улице А. Бебеля также будет положен асфальт. Сейчас работы ведутся в районе школы № 12. Затем рабочие переместят на участок у колледжа искусств, где появится асфальт и тротуары. Дорожники синхронизировали свою деятельность с «Тамбовтеплосервисом», поэтому приступят к работам на участке после завершения ремонта теплотрассы.

Впервые ремонтируются улицы Уфимская, Уральская, Стадионная и некоторые другие. На 1-м Авиационном проезде укладывают асфальт. Ведется подготовка к ремонту улицы Шлихтера, демонтируется старый бордюрный камень, после фрезерования рабочие приступят к асфальтированию. И на 1-м Авиационном проезде, и на улице Шлихтера дорожники не только приведут в порядок проезжую часть, но и благоустроят тротуары.

ИСТОЧНИК KP.RU