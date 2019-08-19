В Тамбовской области поймали взяточника

СЕГОДНЯ 12:59 2019-08-19T12:59:57+03:00

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В Знаменском районе на трассе Р-22 «Каспий» инспектор ГИБДД остановил автомобиль. За рулем находился житель 51-летний житель Сочи. Мужчина не был пристегнут. Чтобы избежать штрафа, он попытался откупиться от полицейского 500-рублевой купюрой.

- Сотрудник ГИБДД объяснил правонарушителю, что данные действия с его стороны расцениваются как попытка дачи взятки должностному лицу при исполнении им служебных обязанностей, за что ему может грозить уголовная ответственность. Мужчина проигнорировал слова полицейского. Данные незаконные действия были незамедлительно пресечены полицейским. Водитель задержан, деньги изъяты в качестве вещественного доказательства. Будет изучена запись видеорегистратора, на которой запечатлен момент нарушения, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

Теперь нарушителю грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей, исправительные работы или лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU