2019-08-19T12:29:55+03:00
Общество

В Тамбовской области состоятся «Атмановские кулачки»

Традиционные игры пройдут в девятый раз
Марина Поповцева
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Программа "Атмановских кулачек-2019"Программа "Атмановских кулачек-2019"Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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24-25 августа в селе Атманов Угол Сосновского района в девятый раз пройдут традиционные игры «Атмановские кулачки - 2019». В программе праздника - состязания с соблюдением всех народных правил, игры, танцы, хороводы и ярмарка.

- Как всегда гостей и участников игр ждут разнообразные этноспортивные соревнования. На более чем 20 площадках развернутся состязания в народных забавах: клёк, чиж, иду на вы, рюхи, клюшкование, свайка, игровые поединки, бабки, игры для детей, хороводные забавы, - рассказали в областной администрации.

На празднике выберут лучших гармонистов, плясунов и прибасников. А главный интерес для любителей этноспорта представляет зрелищный кулачный бой стенка-на-стенку по народным правилам.

Кроме того, в рамках игр пройдет турнир мировой серии «Etnosport Cheallenge». Российским спортсменам будут противостоять участники из Польши, Литвы, Армении и Белоруссии. Атлеты сразятся в пяти силовых упражнениях.

Напомним, что «Атмановские кулачки» - первые игры, внесенные в реестр объектов нематериального культурного наследия народов России. В прошлом году «Атмановские кулачки» заняли первое место в номинации «Лучшее этно-культурное туристическое событие» Национальной туристической премии Russian Event Awards.

ИСТОЧНИК KP.RU

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