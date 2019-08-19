В Тамбовской области поймали форточницу

СЕГОДНЯ 11:59 2019-08-19T11:59:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В ОМВД по Сосновскому району поступило сообщение о краже из квартиры. Жительница села 3-и Левые Ламки сообщила о том, что некто проник в ее дом и вынес деньги и продукты.

- Благодаря оперативным действиям сотрудников уголовного розыска воришка был задержан «по горячим следам». Так называемой «форточницей» оказалась местная 39-летняя неработающая жительница, которая без труда через распахнутое окно залезла в чужое жилище и совершила кражу. Женщина была задержана и дала признательные показания, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU