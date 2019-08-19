Тамбовский Роспотребнадзор забраковал 21 кг кондитерских изделий

СЕГОДНЯ 11:29 2019-08-19T11:29:19+03:00

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За первое полугодие 2019 года Роспотребнадзор по Тамбовской области забраковал 15 партий кондитерских изделий объемом 21 кг. Главная причина – реализация продукции с истекшим сроком годности.

Кроме того, частые нарушения, выявляемые в торговой сети, - это несоблюдение требований санитарных правил при транспортировке, хранении и реализации хлеба и кондитерских изделий. К примеру, изделия перевозят без упаковки.

Всего в этом году Роспотребнадзор исследовал 133 пробы хлебобулочных и 278 проб кондитерских изделий. Вся продукция оказалась соответствующей стандартам.

- По фактам выявленных нарушений санитарного законодательства в отношении ответственных должностных лиц применялись меры административного воздействия, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU