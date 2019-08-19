Тамбовский Роспотребнадзор забраковал 21 кг кондитерских изделий
За первое полугодие 2019 года Роспотребнадзор по Тамбовской области забраковал 15 партий кондитерских изделий объемом 21 кг. Главная причина – реализация продукции с истекшим сроком годности.
Кроме того, частые нарушения, выявляемые в торговой сети, - это несоблюдение требований санитарных правил при транспортировке, хранении и реализации хлеба и кондитерских изделий. К примеру, изделия перевозят без упаковки.
Всего в этом году Роспотребнадзор исследовал 133 пробы хлебобулочных и 278 проб кондитерских изделий. Вся продукция оказалась соответствующей стандартам.
- По фактам выявленных нарушений санитарного законодательства в отношении ответственных должностных лиц применялись меры административного воздействия, - сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU