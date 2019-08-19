В Тамбовской области раскрыта кража центнера металла

СЕГОДНЯ 10:59 2019-08-19T10:59:17+03:00

Безработные покусились на лом, принадлежащий одной из компаний

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В промзоне Уварово с территории фирмы злоумышленники похитили 100 килограммов лома черного металла.

- В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий участковым уполномоченным было установлено, что кражу черного металла совершили двое неработающих жителей Уварова, - сообщают в УМВД по Тамбовской области.

Воришки доставлены в отдел полиции и уже дали признательные показания. Похищенный металл у них изъяли.

ИСТОЧНИК KP.RU