2019-08-19T11:39:35+03:00
Происшествия

Замглавы Мичуринского района погиб в страшной аварии

Николай Аверочкин курировал вопросы архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Водитель по непонятной причине выскочил на встречкуВодитель по непонятной причине выскочил на встречкуФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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17 августа в Мичуринском районе произошла серьезная авария, в которой погибли три человека.

По данным регионального УГИБДД, ДТП зафиксировали в 15 часов 50 минут на 395 километре автодороги Р-22 «Каспий», на территории Мичуринского района. 52-летний водитель автомобиля «Фольксваген-Джетта», на участке автодороги с временной разметкой 1.1 по неустановленной причине допустил выезд на встречную полосу движения и столкнулся с движущимся навстречу автомобилем «Хонда», которым управлял 30-летний водитель, а затем со следующим за автомобилем «Хонда» автомобилем «Форд Мондео», под управлением 68-летнего мужчины.

- В результате ДТП погибли водители автомобилей «Фольксваген-Джетта» и «Форд», а также 60-летний пассажир автомобиля «Форд», - рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД. – 51-летняя пассажирка автомобиля «Фольксваген» с тяжёлыми травмами госпитализирована в Мичуринскую центральную районную больницу.

Как выяснилось, в «Форд Мондео» в момент аварии находился заместитель главы администрации Мичуринского района по вопросам архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Николай Аверочкин (60-летний пассажир). Он и водитель МКУ «Административно-хозяйственный центр» Юрий Воропаев погибли на месте аварии. Известно, что мужчины возвращались с праздника русского сарафана, который проходил в этот день в селе Изосимово Мичуринского района.

- Страшная трагедия унесла жизнь моего заместителя по архитектуре, строительству и коммунальному хозяйству Аверочкина Николая Андреевича. Непоправимое всегда случается неожиданно. Внезапно и безвозвратно уходят яркие и талантливые люди. Светлая память о Николае Андреевиче навсегда сохранится в моем сердце и в сердцах тех, кто работал вместе с ним, - написала на своей страничке в соцсети глава администрации Мичуринского района Галина Шеманаева. - Он прожил слишком короткую, но яркую, насыщенную, наполненную созидательным трудом жизнь. Больно сознавать, что нелепая трагическая случайность оборвала ее на взлете, не позволив реализовать планы и осуществить мечты, которыми был полон этот прекрасный, талантливый человек и отличный профессионал. Выражаю искренние соболезнования семье, родным и близким Николая Андреевича Аверочкина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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