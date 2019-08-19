В Тамбовской области 49 человек отравилось грибами

СЕГОДНЯ 10:44 2019-08-19T10:44:13+03:00

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В 2019 году в Тамбовской области зафиксировано 49 случаев отравления грибами. 8 из отравившихся - дети до 14 лет. Отмечен 1 летальный исход. Только за 2 недели августа поступило 12 экстренных извещений о случаях отравления грибами с 18 пострадавшими, среди которых было двое детей 3-х и 6-ти лет.

- Заболевшими употреблялись грибы разных ботанических видов в вареном, соленом и жареном виде. Одним ребенком был съеден сырой гриб неизвестного ботанического вида на территории частного домовладения. Приготовление грибов осуществлялось в домашних условиях с нарушением технологических и санитарно-гигиенических регламентов, - рассказали в Роспотребнадзоре по Тамбовской области.

Случаи отравления зафиксированы в Тамбове, Мичуринске, Моршанске, Рассказово, а также Тамбовском, Ржаксинском, Первомайском, Мичуриском, Моршанском, Мучкапском, Знаменском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU