Тамбовчанина обвиняют в истязании пасынка
Бабушка подростка обратилась в полицию
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Следственный отдел по Октябрьскому району города Тамбова СУ СК РФ Тамбовской области предъявил обвинение 42-летнему мужчине в истязании подростка.
- По данным следствия, в период с 29 по 31 мая текущего года, мужчина, являясь отчимом 13-летнему подростку, систематически избивал последнего кулаками и ладонями рук по голове и телу. Не выдержав постоянных истязаний, мальчик ушел к жить к своей бабушке, которая и обратилась в правоохранительные органы, обнаружив на ребёнке следы побоев, - рассказали в СУ СК по Тамбовской области.
Сейчас мужчина заключен под стражу, расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU