2019-08-19T09:01:04+03:00
Общество

Тамбовские блогеры могут выиграть поездку на всероссийский форум

Тамбовчан приглашают принять участие в конкурсе «В теме!»
Марина Поповцева
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В России стартовал конкурс интернет-постов «В теме!». Его проводит молодёжная ассамблея народов России. Для участия приглашаются опытные или начинающие блогеры от 18 до 35 лет. Главное, чтобы они поднимали в своих аккаунтах в соцсетях тему межэтнического взаимодействия и межкультурного диалога народов, проживающих в России.

- На конкурс принимаются посты 2019 года, опубликованные в одной из социальных сетей (Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Youtube). Конкурс проводится в следующих номинациях: лучший пост, лучший видеоролик, лучшая фотография, лучший медиапроект, лучший блог. Также заявлена специальная номинация на лучшее освещение деятельности этнических и межнациональных некоммерческих организаций, - рассказали в администрации Тамбовской области.

Участвовать можно в нескольких номинациях, но работ нужно предоставить не больше 5. Заявку можно подать до 1 сентября. Регистрация доступна здесь.

Лучшие - а таких выберут 20 человек – смогут поехать в этнографический блог-тур в октябре. По результатам пост-отчётов из этого тура и выявят тройку абсолютных победителей. Наградой для них станет поездка на медиафорум «Вклад журналистов и блогеров в межнациональный диалог», который пройдет в Москве в ноябре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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